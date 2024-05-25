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Forbes включил Мирру Андрееву в рейтинг самых перспективных россиян

Forbes включил Мирру Андрееву в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет
Также в список Forbes самых перспективных россиян до 30 лет вошли игрок CS:GO Данил Крышковец и пловчиха Евгения Чикунова
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Теннисистка Мирра Андреева, пловчиха Евгения Чикунова и игрок в CS:GO Данил Крышковец (donk) вошли в список Forbes самых перспективных россиян до 30 лет в 2024 году. Он опубликован на сайте журнала.

Андреева в 2023 году была признана лучшим новичком в WTA. 17-летняя теннисистка сейчас занимает 38-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне Андреева дошла до четвертьфинала турнира в Брисбене и четвертого круга на Australian Open.

В апреле в Мадриде она побила рекорд по победным матчам на турнирах категории WTA-1000 для теннисисток до 17 лет (семь игр), после чего выбила чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

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19-летняя Чикунова является рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом. 17-летний Крышковец выступает за команду Team Spirit, в 2024 году команда с его участием успела выиграть $400 тыс. за победу на IEM Katowice.

Среди претендентов на включение в этот рейтинг также были футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин, хоккеист московского «Спартака» Николай Голдобин, чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, пловец Климент Колесников, баскетболист Егор Демин, киберспортсмены Денис Сигитов (Larl) и Станислав Поторак (Malr1ne).

В рамках проекта «30 до 30» Forbes составляет рейтинг в десяти категориях — предприниматели, управление, финансы и инвестиции, наука и технологии, социальные практики, спорт и киберспорт, искусство, музыка, мода и дизайн, новые медиа. В каждой категории были по десять номинантов.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Forbes Мирра Андреева плавание Евгения Чикунова киберспорт
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