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Футболист «Зенита» Кассьерра стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ

Футболист «Зенита» Кассьерра с 21 голом стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ
Колумбийский нападающий забил 21 гол в сезоне 2023/24. Вторым в списке бомбардиров стал форвард «динамо» Константин Тюкавин (15), третье место занял нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (14)
Матео Кассьерра
Матео Кассьерра (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра завершил сезон на первом месте в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 27-летнего форварда 21 гол. Он на шесть мячей опередил Константина Тюкавина из московского «Динамо» и Джона Кордобу из «Краснодара» (по 15).

В 29-м туре Кассьерра забил пять мячей грозненскому «Ахмату». В чемпионатах страны ранее пента-трик делали форвард челнинского КАМАЗа Виктор Панченко в 1994-м году (владикавказскому «Спартаку») и нападающий «Ротора» Олег Веретенников во встрече с ярославским «Шинником» в 1998-м.

Кассьерра первым в XXI веке забил 5 мячей в одном матче чемпионата России
Спорт
Матео Кассьерра

Кассьерра — первый представитель Колумбии, который стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ. В прошлом сезоне лучшим также был игрок «Зенита» — Малком, забивший 23 мяча.

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Теги
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Матео Кассьерра
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