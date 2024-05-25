Футболист «Зенита» Кассьерра стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ
Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра завершил сезон на первом месте в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).
На 27-летнего форварда 21 гол. Он на шесть мячей опередил Константина Тюкавина из московского «Динамо» и Джона Кордобу из «Краснодара» (по 15).
В 29-м туре Кассьерра забил пять мячей грозненскому «Ахмату». В чемпионатах страны ранее пента-трик делали форвард челнинского КАМАЗа Виктор Панченко в 1994-м году (владикавказскому «Спартаку») и нападающий «Ротора» Олег Веретенников во встрече с ярославским «Шинником» в 1998-м.
Кассьерра — первый представитель Колумбии, который стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ. В прошлом сезоне лучшим также был игрок «Зенита» — Малком, забивший 23 мяча.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования