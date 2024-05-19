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Кассьерра первым в XXI веке забил 5 мячей в одном матче чемпионата России

Матео Кассьерра первым забил 5 голов в одном матче чемпионата России в XXI веке
Колумбийский форвард «Зенита» повторил достижения Олега Веретенникова и Виктора Панченко, которые в 1990-х забили по пять мячей в одном матче. Всего на счету лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне 21 гол
Матео Кассьерра
Матео Кассьерра (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Лучший бомбардир РПЛ Матео Кассьерра оформил первый пента-трик в истории РПЛ в матче с грозненским «Ахматом».

Футболист «Зенита» забил пять мячей уже к 51-й минуте матча в Грозном — он отличился на 4-й, 9-й, 44-й, 47-й и 51-й минутах.

У «Ахмата» в первом тайме забил Мохамед Конате (11).

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Всего на счету Кассьерры в этом сезоне 21 гол в РПЛ.

Колумбиец играет за «Зенит» с 2022 года.

В чемпионатах страны ранее по пять мячей забивали форвард челнинского КАМАЗа Виктор Панченко в 1994-м году (владикавказскому «Спартаку») и нападающий «Ротора» Олег Веретенников во встрече с ярославским «Шинником» в 1998-м.

Чемпионат России проводится под эгидой РПЛ с 2002 года.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Матео Кассьерра

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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