«Крылья Советов» победили «Факел» благодаря голу в концовке

Единственный мяч в матче, который прошел в Воронеже, забил Франко Орозко на 76-й минуте. «Факел» проиграл четвертый матч подряд

Фото: Телеграм-канал ФК «Факел»

Самарские «Крылья Советов» победили в Воронеже «Факел» в матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Мяч на 76-й минуте забил аргентинец Франко Орозко, который присоединился к самарскому клубу в феврале на правах аренды.

«Крылья Советов» одержали третью победу в последних четырех матчах и с 39 очками поднялись на пятую строчку в таблице.

«Факел» проиграл четвертый матч подряд и с 26 очками занимает 11-е место.

21-й тур перенесли с марта на апрель по причине выборов президента России.

В следующем туре 29 апреля «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», а «Факел» встретится с «Сочи».