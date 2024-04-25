Гол Роналдо принес клубу Карпина победу над «Уралом»
«Ростов» победил в Екатеринбурге «Урал» в матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 0:1. Гол на 57-й минуте забил бразильский нападающий Роналдо.
На 67-й минуте у форварда хозяев Алексея Каштанова был хороший шанс сравнять счет, но после паса партнера он с шести метров не попал в створ ворот.
21-й тур был перенесен с марта на апрель по причине выборов президента России.
Роналдо, перешедший в «Ростов» в январе, забил третий гол в четырех последних матчах — ранее он спас команду от поражения в игре с «Сочи» (2:2) и забил победный мяч в концовке игры с «Факелом» (1:0).
«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место в таблице.
«Урал» с 24 очками остался на 13-й строчке.
Команда Валерия Карпина 29 апреля сыграет с «Оренбургом», а «Урал» в тот же день — с казанским «Рубином».
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