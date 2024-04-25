Минспорт пообещал поддержку отобравшимся на Паралимпиаду россиянам

Матыцин — о паралимпийцах в Париже: мы будем их поддерживать, все равно они наши

Олег Матыцин заявил, что успехами российских паралимпийцев в Париже будут гордиться, потому что «они все равно наши, россияне». В ПКР ранее говорили, что в Париж могут поехать 108 спортсменов

Олег Матыцин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Министр спорта Олег Матыцин заявил «РИА Новости», что ведомство будет поддерживать российских паралимпийцев, которые поедут на Игры в Париж, несмотря на выступление в нейтральном статусе.

«Это очень важно, как и любое соревнование. Тем более Паралимпиада — очень значимое мероприятие. Не знаю, сколько в итоге поедет спортсменов, но они все равно наши, они россияне. Мы будем гордиться их участием и победами», — сказал Матыцин.

Ранее в Паралимпийском комитете России (ПКР) сообщили, что на Играх выступят 108 российских спортсменов в семи видах спорта из 22.

В ПКР условия участия россиян в нейтральном статусе называли дискриминационными — россияне смогут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн IPC.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.