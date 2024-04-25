Минспорт пообещал поддержку отобравшимся на Паралимпиаду россиянам
Министр спорта Олег Матыцин заявил «РИА Новости», что ведомство будет поддерживать российских паралимпийцев, которые поедут на Игры в Париж, несмотря на выступление в нейтральном статусе.
«Это очень важно, как и любое соревнование. Тем более Паралимпиада — очень значимое мероприятие. Не знаю, сколько в итоге поедет спортсменов, но они все равно наши, они россияне. Мы будем гордиться их участием и победами», — сказал Матыцин.
Ранее в Паралимпийском комитете России (ПКР) сообщили, что на Играх выступят 108 российских спортсменов в семи видах спорта из 22.
В ПКР условия участия россиян в нейтральном статусе называли дискриминационными — россияне смогут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), а в случае их победы будет звучать гимн IPC.
Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.
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