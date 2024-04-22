В Испании сообщили, что Хави передумал уходить из «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави в ближайшее время встретится с руководством клуба, чтобы обсудить возможность доработать последний год контракта, пишет Mundo Deportivo.
На последних пресс-конференциях Хави уже не так настойчиво говорил, что уйдет из команды. В клубе у тренера также есть большая поддержка — как от руководства, так и от ключевых игроков.
Журналист Жерар Ромеро в программе Gol a Gol на Canal Sur накануне допустил, что о продолжении работы Хави будет объявлено уже в ближайшие дни.
Хави в сентябре прошлого года продлил контракт до лета 2025-го, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона.
Он возглавлял «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке.
В этом сезоне «Барселона» вряд ли сможет защитить титул, поскольку отстает от лидирующего мадридского «Реала» на 11 очков за шесть туров до конца. В Лиге чемпионов каталонцы проиграли ПСЖ в четвертьфинале.
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