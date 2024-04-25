 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Французский тренер обвинил ЦСКА в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА

Экс-тренер «Осера» Ги Ру: Нас ограбили в Кубке УЕФА, арбитра матча с ЦСКА купили
Экс-тренер «Осера» Ги Ру сообщил, что попросил обыскать сумки арбитров и там нашли «роскошные часы с рубинами», но он решил не устраивать скандал и пошутил, что зря не украл часы. Судья матча Штарк в 2020 году вошел в комиссию РФ
Обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА тренер Валерий Газзаев
Обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА тренер Валерий Газзаев (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Бывший главный тренер французского «Осера» Ги Ру заявил Le Figaro, что в четвертьфинале Кубка УЕФА с московским ЦСКА в 2005 году «судей купили», но он не стал обращаться в полицию.

ЦСКА в 2005 году под руководством Валерия Газзаева победил в Кубке УЕФА (ныне — Лига Европы). В четвертьфинале армейцы дома обыграли «Осер» со счетом 4:0, а в гостях проиграли 0:2 и вышли в полуфинал.

Ру считает, что ЦСКА «ограбил» его клуб. «Арбитра купили. <...> После первого матча у меня возникли подозрения, и я отправил нашего парня проверить сумки арбитров во время второй игры. Он вернулся ко мне бледный и сказал: «Там роскошные часы с рубинами», — сказал Ру.

По его словам, у него было десять минут на принятие правильного решения, но он не сделал этого, потому что собирался уходить из клуба. «Если бы я решил вызвать полицию, четырех немецких судей бы уволили, я стал бы причиной скандала, а не тренером, который провел 894 матча в Лиге 1 и привел клуб к трофею», — отметил тренер.

Он добавил со смехом, что «оказался еще большим идиотом, не украв часы».

Первое в России уголовное дело о договорняке обжаловали. Кого еще ловили
Спорт
Фото:Global Look Press

«РБК Спорт» обратился за комментарием в ЦСКА.

Ру возглавлял «Осер» более 40 лет, он ушел из клуба в 2005 году, а в 2007 году менее трех месяцев отработал в «Лансе».

Согласно информации на сайте ЦСКА, первую встречу команд (4:0) обслуживала бригада испанца Луиса Медины Канталехо, ответную — немца Вольфганга Штарка, который завершил карьеру в 2017 году, а в июне 2020 года вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

В августе 2004 года Штарк судил встречу «Рейнджерс» — ЦСКА, результат которой (1:1) позволил армейцам выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, писал «Чемпионат».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Грант Гетадарян
Футбол ФК ЦСКА Лига Европы Валерий Газзаев
Материалы по теме
Габулов назвал тренера Федотова главной проблемой ЦСКА
Спорт
Испанского теннисиста Алькараса дисквалифицировали за договорные матчи
Спорт
Самюэля Это'о обвинили в коррупции и договорных матчах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Украинская бригада отвергла обвинения в сдаче позиций Политика, 14:11
Белоруссия заявила о попытке удара дронами по Минску с территории Литвы Политика, 13:59
В ЦСКА ответили на обвинения в подкупе арбитров в Кубке УЕФА Спорт, 13:58
КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина Спорт, 13:57
Названы популярные в Москве цифровые госуслуги в сфере градостроительства Город, 13:55
В Кривом Роге второй раз за день прогремели взрывы Политика, 13:52
В Петербурге водитель врезался в разводившийся мост Общество, 13:47
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Сенатор назвал решение Байдена по Афганистану «зеленым светом» Путину Политика, 13:43
Силуанов заявил, что в России назрела «донастройка» налогов Экономика, 13:41
Гладков снял с должности главу Алексеевского округа Политика, 13:39
Кремль отнесся к решению Канады по российскому титану с пониманием Экономика, 13:38
В КАМАЗе заявили, что не ищут партнера по «Москвичу», кроме китайской JAC Бизнес, 13:29
Мошенники на удаленке: как не потерять деньги при работе с внештатником Pro, 13:27
Макрон предупредил о смерти Европы Политика, 13:23