Французский тренер обвинил ЦСКА в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА

Экс-тренер «Осера» Ги Ру сообщил, что попросил обыскать сумки арбитров и там нашли «роскошные часы с рубинами», но он решил не устраивать скандал и пошутил, что зря не украл часы. Судья матча Штарк в 2020 году вошел в комиссию РФ

Обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА тренер Валерий Газзаев (Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / Global Look Press)

Бывший главный тренер французского «Осера» Ги Ру заявил Le Figaro, что в четвертьфинале Кубка УЕФА с московским ЦСКА в 2005 году «судей купили», но он не стал обращаться в полицию.

ЦСКА в 2005 году под руководством Валерия Газзаева победил в Кубке УЕФА (ныне — Лига Европы). В четвертьфинале армейцы дома обыграли «Осер» со счетом 4:0, а в гостях проиграли 0:2 и вышли в полуфинал.

Ру считает, что ЦСКА «ограбил» его клуб. «Арбитра купили. <...> После первого матча у меня возникли подозрения, и я отправил нашего парня проверить сумки арбитров во время второй игры. Он вернулся ко мне бледный и сказал: «Там роскошные часы с рубинами», — сказал Ру.

По его словам, у него было десять минут на принятие правильного решения, но он не сделал этого, потому что собирался уходить из клуба. «Если бы я решил вызвать полицию, четырех немецких судей бы уволили, я стал бы причиной скандала, а не тренером, который провел 894 матча в Лиге 1 и привел клуб к трофею», — отметил тренер.

Он добавил со смехом, что «оказался еще большим идиотом, не украв часы».

«РБК Спорт» обратился за комментарием в ЦСКА.

Ру возглавлял «Осер» более 40 лет, он ушел из клуба в 2005 году, а в 2007 году менее трех месяцев отработал в «Лансе».

Согласно информации на сайте ЦСКА, первую встречу команд (4:0) обслуживала бригада испанца Луиса Медины Канталехо, ответную — немца Вольфганга Штарка, который завершил карьеру в 2017 году, а в июне 2020 года вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

В августе 2004 года Штарк судил встречу «Рейнджерс» — ЦСКА, результат которой (1:1) позволил армейцам выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, писал «Чемпионат».