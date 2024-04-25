Барбашев обошел Ковальчука и Фетисова в списке бомбардиров Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Даллас» со счетом 3:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Барбашев отметился голевой передачей

Иван Барбашев (Фото: АГН Москва/Global look press)

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев обошел Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли среди россиян.

Произошло это в матче «Вегас Голден Найтс», который в гостях обыграл «Даллас Старз» со счетом 3:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Барбашев отметился голевой передачей.

Таким образом, он вышел на чистое 28-е место (29 очков) в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли среди россиян, обойдя двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова и победителя Олимпийских игр Илью Ковальчука (оба — по 28 очков).

После победы «Вегаса» счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Вегаса». Следующий матч противостояния пройдет 28 апреля в Лас-Вегасе. По итогам регулярного чемпионата «Даллас» стал победителем Центрального дивизиона, «Вегас» занял четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.

«Вегас» в прошлом году обыграл «Флориду Пантерз» в финальной серии плей-офф НХЛ и выиграл Кубок Стэнли. Для Барбашева это был второй Кубок Стэнли в карьере. Впервые он выигрывал чемпионат НХЛ в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз», тогда он привозил его в Москву.