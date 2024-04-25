Оставить ли Слишковича тренером «Спартака»? Мнения специалистов

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» и разгромил «Ростов» Валерия Карпина после отставки Гильермо Абаскаля. «РБК Спорт» собрал мнения экспертов, стоит ли оставлять Владимира Слишковича на посту тренера команды

Владимир Слишкович (Фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Московский «Спартак» победил «Ростов» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:5), а 17 апреля «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке России, но не смогли выйти в финал «пути РПЛ» и вылетели в нижнюю сетку плей-офф, где встретятся с «Динамо».

При новом специалисте Владимире Слишковиче, который временно возглавил московскую команду после отставки Гильермо Абаскаля, «Спартак» не потерпел ни одного поражения. Босниец входил в тренерский штаб «красно-белых» с лета 2022 года.

До работы в «Спартаке» 41-летний Слишкович был тренером в боснийском «Зриньски», а также ассистентом тренера в саудовском «Аль-Ансар», китайских «Циндао Чжуннэн», «Хунань Биллоуз» и сборной Боснии и Герцеговины до 16 лет.

Московский клуб после победы над «Ростовом» поднялся на четвертое место, набрав 38 очков. «РБК Спорт» собрал мнения экспертов, стоит ли оставлять Слишковича на посту тренера «Спартака».

Мнение экспертов

Руслан Нигматуллин, экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России

«Пока рано делать серьезные выводы. Понятное дело, что так быстро научить играть в футбол нельзя было. Где-то способствовала удача, стечение обстоятельств. Может, каким-то образом за короткий период удалось изменить атмосферу. В любом случае, есть позитивный результат, которого не хватало. По игре с тем же «Ростовом», он тоже немного помог. Пока приберегу слова похвалы для спартаковцев. Посмотрим, как будет дальше. После двух матчей точно не стоит делать выводы, оставлять Слишковича или нет. В данном случае, это человек, который временно заменяет главного тренера. Не думаю, что он будет в долгоиграющей перспективе», — сказал Нигматуллин «РБК Спорт».

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Каких-то различий при Абаскале и при Слишковиче я не вижу, те же футболисты. Просто ощущение, что они успокоились, нет нервозности, игра стала более уравновешенной, вдумчивой. Но сейчас рано делать выводы. Такие стрессовые ситуации бывают, когда уходит тренер и кажется, что команда нашла вдохновение. Но помимо вдохновения нужно мастерство и подготовка. Надо смотреть, что будет дальше, пока неплохо. Слишкович же не может за две тренировки поменять структуру, видимо, дело в психологии. Может тактические момент поменяли. Но скорее пока все связано с психологией. Сейчас и увольнять Слишковича не за что, и сказать, что он будет работать, тоже преждевременно. Осталось пять туров до конца чемпионата. Если сейчас есть результат, нет готовых тренеров, то зачем увольнять специалиста. Нужно время. Сейчас закончится эйфория и посмотрим, что останется», — сказал Колосков.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»

«Пока никак не оцениваю игру и результаты «Спартака». Что касается ничьи с «Зенитом», просто повезло. Хоть и разгромили «Ростов»: по счету — да, а по факту — еле ноги унесли. Если бы не Песьяков, думаю, то ни одно очко «Спартак» бы не увез из Ростова. Ничего нового, интересного команда не показала. Воспользовались очередной халявой. Может быть, просто чуть успокоились. Рассматривать Слишковича на посту главного тренера ни то, что рано, а вообще нельзя об этом говорить. Хотя, «Спартак» может хоть что сделать, поэтому тут все возможно», — сказал Червиченко.

Дмитрий Черышев, бывший ассистент главного тренера «Севильи» и отец футболиста сборной России Дениса Черышева, выступавшего за «Реал Мадрид»

«Всегда, когда происходит смена тренера, бывает небольшой взлет. Поэтому, говорить какие-то баснословные, красивые слова в адрес Слишковича, не могу, потому что он должен показать себя на протяжении длительного периода. Здесь просто произошла смена тренера. Всегда это либо резкий взлет, либо падение. В данном случае сыграло в плюс. Трудно играть против команды, которая только поменяла тренера. Нужно назвать вещи своими именами, где Слишкович работал ранее. Он был в штабе Абаскаля, но он не был главным тренером. «Спартаку» нужен тренер, которые не будет бояться критики, будет уверен в своих действиях. Тренер «Спартака» должен быть сильной личностью», — сказал Черышев.