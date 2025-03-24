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Сборная Новой Зеландии впервые с 2010 года сыграет на чемпионате мира

Сборная Новой Зеландии прошла отбор на ЧМ-2026 по футболу
Новозеландцы выиграли отборочный турнир в зоне Океании, разгромив в финале Новую Каледонию со счетом 3:0
Фото: Hagen Hopkins/Getty Images
Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Сборная Новой Зеландии стала победительницей отбора на чемпионат мира 2026 года в зоне Конфедерации футбола Океании (OFC) и завоевала прямую путевку в финальную часть турнира.

В финале отборочного турнира в Окленде новозеландцы победили команду Новой Каледонии, состоящую в основном из любителей, со счетом 3:0. Их соперники продолжат борьбу за путевку в межконтинентальных стыковых матчах.

Сборная Новой Зеландии в третий раз сыграет на чемпионате мира — ранее она участвовала в первенствах в 1982 и 2010 годах.

Первой на ЧМ-2026 отобралась сборная Японии.

Турнир с участием 48 команд пройдет в США, Мексике и Канаде.

Сборную России не допустили к отборочному турниру в зоне УЕФА.

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Анна Сатдинова
Футбол ЧМ-2026 Новая Зеландия
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