Сборная Новой Зеландии прошла отбор на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Новой Зеландии впервые с 2010 года сыграет на чемпионате мира

Новозеландцы выиграли отборочный турнир в зоне Океании, разгромив в финале Новую Каледонию со счетом 3:0

Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Сборная Новой Зеландии стала победительницей отбора на чемпионат мира 2026 года в зоне Конфедерации футбола Океании (OFC) и завоевала прямую путевку в финальную часть турнира.

В финале отборочного турнира в Окленде новозеландцы победили команду Новой Каледонии, состоящую в основном из любителей, со счетом 3:0. Их соперники продолжат борьбу за путевку в межконтинентальных стыковых матчах.

Сборная Новой Зеландии в третий раз сыграет на чемпионате мира — ранее она участвовала в первенствах в 1982 и 2010 годах.

Первой на ЧМ-2026 отобралась сборная Японии.

Турнир с участием 48 команд пройдет в США, Мексике и Канаде.

Сборную России не допустили к отборочному турниру в зоне УЕФА.