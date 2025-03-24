Сборная Новой Зеландии впервые с 2010 года сыграет на чемпионате мира
Сборная Новой Зеландии стала победительницей отбора на чемпионат мира 2026 года в зоне Конфедерации футбола Океании (OFC) и завоевала прямую путевку в финальную часть турнира.
В финале отборочного турнира в Окленде новозеландцы победили команду Новой Каледонии, состоящую в основном из любителей, со счетом 3:0. Их соперники продолжат борьбу за путевку в межконтинентальных стыковых матчах.
Сборная Новой Зеландии в третий раз сыграет на чемпионате мира — ранее она участвовала в первенствах в 1982 и 2010 годах.
Первой на ЧМ-2026 отобралась сборная Японии.
Турнир с участием 48 команд пройдет в США, Мексике и Канаде.
Сборную России не допустили к отборочному турниру в зоне УЕФА.
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