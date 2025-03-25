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Глава «Зенита» раскритиковал решение ЭСК РФС по голу «Спартака»

В «Зените» выразили несогласие с решением ЭСК РФС по голу «Спартака»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что доверия к решению нет и быть не может, «если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского»
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» категорически не согласен с решением экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС касательно второго гола московского «Спартака» в ворота петербургского клуба в 21-м туре РПЛ. Об этом заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев, которого цитирует сайт клуба.

Матч состоялся в Москве 16 марта и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Решающий гол в концовке забил Кристофер Мартинс. Футболист мог находиться в положении вне игры, но судьи VAR с помощью технологии офсайдных линий приняли решение засчитать гол. «Зенит» обратился в ЭСК по этому эпизоду, но комиссия постановила, что судья Сергей Иванов правильно засчитал гол.

«После шести (!) дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота «Зенита» из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино и как проводились офсайдные линии», — сказал Медведев.

РФС решил, что судья правильно засчитал победный гол «Спартака» «Зениту»
Спорт
Кристофер Мартинс

По словам Медведева, «никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда».

«Спартак» после той победы набрал 43 очка и вышел на второе место в РПЛ, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером турнира после 21 матча является «Краснодар» (46).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Спартак Москва Александр Медведев Российский футбольный союз (РФС)
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