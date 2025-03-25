Глава «Зенита» раскритиковал решение ЭСК РФС по голу «Спартака»
«Зенит» категорически не согласен с решением экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС касательно второго гола московского «Спартака» в ворота петербургского клуба в 21-м туре РПЛ. Об этом заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев, которого цитирует сайт клуба.
Матч состоялся в Москве 16 марта и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Решающий гол в концовке забил Кристофер Мартинс. Футболист мог находиться в положении вне игры, но судьи VAR с помощью технологии офсайдных линий приняли решение засчитать гол. «Зенит» обратился в ЭСК по этому эпизоду, но комиссия постановила, что судья Сергей Иванов правильно засчитал гол.
«После шести (!) дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота «Зенита» из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино и как проводились офсайдные линии», — сказал Медведев.
По словам Медведева, «никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда».
«Спартак» после той победы набрал 43 очка и вышел на второе место в РПЛ, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером турнира после 21 матча является «Краснодар» (46).
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