El Mundo узнала, что в Испании манипулировали оценками арен для ЧМ-2030
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) манипулировала рейтинговыми оценками стадионов, которые могут принять матчи чемпионата мира 2030 года, чтобы Сан‑Себастьян опередил Виго. Об этом сообщает El Mundo.
ЧМ-2030 впервые в истории пройдет сразу на трех континентах: в Евразии, Африке и Южной Америке. Большинство матчей примут Испания, Португалия и Марокко, еще три игры состоятся в Парагвае, Уругвае и Аргентине.
В распоряжении El Mundo оказались документы, составленные 25 июня 2024 года по итогам встречи рабочей группы по заявке на проведение матчей ЧМ. Была составлена таблица с рейтингом стадионов, где «Балаидос» (Виго) опережает «Аноэту» (Сан‑Себастьян). Но спустя 48 часов был опубликован новый документ, где «Аноэта» уже впереди «Балаидоса». В итоге Виго не попал в число городов, которые могут принять матчи ЧМ-2030.
В прошлом году мэр Виго Хавьер Пардо направил в RFEF письмо с требованием обеспечить прозрачность процесса и передать «документацию, подтверждающую масштаб и объективные критерии, используемые для процесса отбора стадионов», а также документацию, содержащую «присужденные баллы и замечания».
В RFEF после публикации El Mundo заявили, что проанализируют процесс выбора стадионов и объявят свои выводы в ближайшие дни.
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