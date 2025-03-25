World Athletics продлила отстранение российских спортсменов
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, заявил на пресс-конференции глава World Athletics Себастьян Коу.
«Совет считает санкции адекватными и не считает необходимым их заменять, дополнять или изменять, если только текущие обстоятельства не ухудшатся либо не будет достигнуто мирное соглашение», — цитирует Коу «РИА Новости».
Российские легкоатлеты с 2015 года не могли выступать на международных стартах под своим флагом из-за отстранения ВФЛА в связи с допинговым скандалом, которое впоследствии многократно продлевалось. Некоторым давали нейтральный статус. В марте 2023 года совет World Athletics восстановил Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в правах после семилетнего отстранения, но российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Международный олимпийский комитет (МОК) еще в марте 2023 года рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом с некоторыми исключениями. Но World Athletics не стала следовать рекомендациям МОК.
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