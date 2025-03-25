 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

World Athletics продлила отстранение российских спортсменов

Президент международной федерации Себастьян Коу заявил, что совет World Athletics признал «текущие санкции нормальными и не нуждающимися в замене или изменениях»
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, заявил на пресс-конференции глава World Athletics Себастьян Коу.

«Совет считает санкции адекватными и не считает необходимым их заменять, дополнять или изменять, если только текущие обстоятельства не ухудшатся либо не будет достигнуто мирное соглашение», — цитирует Коу «РИА Новости».

Российские легкоатлеты с 2015 года не могли выступать на международных стартах под своим флагом из-за отстранения ВФЛА в связи с допинговым скандалом, которое впоследствии многократно продлевалось. Некоторым давали нейтральный статус. В марте 2023 года совет World Athletics восстановил Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в правах после семилетнего отстранения, но российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) еще в марте 2023 года рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом с некоторыми исключениями. Но World Athletics не стала следовать рекомендациям МОК.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

К переговорам России и США привлекут новых участников

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение

Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео

Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика World Athletics отстранение спортсменов
Материалы по теме
Дегтярев заявил, что не позволит клеймить российских атлетов иноагентами
Спорт
Глава МОК выступила против отстранения от Игр из-за военных конфликтов
Спорт
Международная федерация баскетбола вновь продлила отстранение России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Лавров рассказал о «колоссальной ошибке» БайденаПолитика, 15:01
Платини заявил, что после оправдания в суде его «честь восстановлена»Спорт, 14:59
Минобороны обвинило Киев в новых ударах по российской энергетикеПолитика, 14:58
Не искать смыслы, а создавать: как работает экзистенциальная психотерапияPro, 14:57
В Киеве полиция задержала двух поджигателей приемной депутатовПолитика, 14:56
Сурков прокомментировал новость о съемках фильма с Лоу в роли ПутинаПолитика, 14:51
Вышел первый трейлер фильма «Чебурашка 2» с Яковлевой и ГармашемLife, 14:49
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в МосквеОбщество, 14:45
Чемпиона мира по акробатике заподозрили в жестоком обращении с детьмиСпорт, 14:44
5 функций, которых пока нет в вашей CRM, но которые появятся в будущемPro, 14:42
Врач папы римского рассказал, что понтифик мог умереть 28 февраляОбщество, 14:37
Сенатор заявил, что Россия и США не приняли заявление из-за УкраиныПолитика, 14:36
World Athletics продлила отстранение российских спортсменовСпорт, 14:33
Пойманный на взятке военком удрал из-под домашнего ареста на спецоперациюОбщество, 14:32