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Джо Роган отказался ехать в Канаду и заявил, что предпочтет Россию

Джо Роган отказался ехать в Канаду на UFC 315 и заявил, что предпочтет Россию
Комментатор UFC не будет работать на номерном турнире промоушена, который пройдет 10 мая в Монреале
Джо Роган
Джо Роган (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Комментатор UFC Джо Роган не будет работать на номерном турнире промоушена в Канаде. Об этом он рассказал на своем подкасте.

Турнир UFC 315 пройдет в Монреале 10 мая. В главном бою чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад сразится с Джеком Делла Маддалена.

«Я больше не езжу в Канаду. Я бы лучше поехал в Россию», — сказал Роган.

Он также добавил, что правительство в Канаде «ужасное, но канадцы — потрясающие».

Роган, которому в 2021 году Spotify заплатил $100 млн за право эксклюзивного распространения его подкаста The Joe Rogan Experience на своей площадке (сейчас подкаст уже перестал быть эксклюзивом), активно поддерживает президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп предлагал Канаде отказаться от суверенитета и стать 51-м штатом США, а также ввел 25-процентные тарифы на импортируемые из страны сталь и алюминий.

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смешанные единоборства (ММА) UFC Канада Джо Роган
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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