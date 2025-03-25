Нурмагомедов поддержал осужденного в США экс-чемпиона UFC
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал другого экс-чемпиона промоушена Кейна Веласкеса, который получил срок в США за покушение на убийство.
«Оставайся сильным, лев», — написал Нурмагомедов в сторис в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе получил пять лет тюрьмы (прокурор требовал 25 лет) за то, что в 2022 году совершил попытку самосуда над Харри Гулартом, который ранее был обвинен в растлении малолетней родственницы бойца. Веласкес сделал несколько выстрелов по машине, в которой ехал Гулартом, но ранил только его отчима.
Нурмагомедов не раз отмечал, что долгое время дружит с Веласкесом. Американский боец тренировал Усмана и Умара Нурмагомедовых — троюродных братьев Хабиба. В октябре 2023 года Веласкес был секундантом Усмана Нурмагомедова на турнире Bellator 300 в Сан-Диего.
Веласкес завершил карьеру в смешанных единоборствах в 2019 году. Американец мексиканского происхождения одержал в рамках UFC 14 побед при трех поражениях и дважды завоевывал чемпионский пояс. После ухода из UFC Веласкес выступал в рестлинге.
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