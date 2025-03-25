Друга Хабиба и легенду UFC Кейна Веласкеса посадили на 5 лет за покушение

Легенду UFC и друга Хабиба посадили на пять лет за покушение на убийство

Веласкес был арестован в марте 2022 года после перестрелки в Сан-Хосе. Позднее выяснилось, что боец совершил попытку самосуда над 43-летним Харри Гулартом, который ранее был обвинен в растлении малолетней родственницы бойца

Экс-чемпионы UFC Кейн Веласкес и Хабиб Нурмагомедов во время тренировки (Фото: Global Look Press)

Суд калифорнийского округа Санта-Клара приговорил бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса к пяти годам тюрьмы за покушение на убийство. Об этом сообщает ESPN.

Веласкес был арестован в марте 2022 года после перестрелки в Сан-Хосе. Позднее выяснилось, что боец совершил попытку самосуда над 43-летним Харри Гулартом, который ранее был обвинен в растлении малолетней родственницы Веласкеса.

Гуларт ехал на машине за электронным браслетом для домашнего ареста, вместе с ним в машине были еще два человека. Веласкес преследовал их на своем автомобиле около 11 миль, после этого врезался в них и сделал несколько выстрелов из пистолета. Однако в результате пострадал не Гуларт, а его отчим, который получил раны, неопасные для жизни. После этого полицейские задержали бойца.

Веласкес обвинялся по десяти пунктам, включая преднамеренное покушение на убийство, за которое ему грозило пожизненное заключение. Прокурор требовал 25 лет тюрьмы.

Экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ряд других звезд UFC организовали кампанию в поддержку Веласкеса #FreeCain и #FreeCainVelasquez (свободу Кейну Веласкесу). В итоге Веласкес в декабре 2022 года после восьми месяцев за решеткой вышел под залог в $1 млн в ноябре.

Хабиб Нурмагомедов не раз отмечал, что долгое время дружит с Веласкесом. Американский боец после выхода под залог вошел в тренерский штаб для подготовки к поединкам Усмана и Умара Нурмагомедовых — двоюродных братьев Хабиба. А в октябре 2023 года Веласкес стал секундантом Усмана Нурмагомедова на турнире Bellator 300 в Сан-Диего.

Веласкес завершил карьеру в смешанных единоборствах в 2019 году. Американец мексиканского происхождения одержал в рамках UFC 14 побед при трех поражениях и дважды завоевывал чемпионский пояс. После ухода из UFC Веласкес выступал в рестлинге.