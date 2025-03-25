Одноклубник рассказал о традиции Овечкина во время его погони за рекордом
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал, что Александр Овечкин забирает себе практически всю амуницию с матчей, в которых забрасывает шайбы. Строума цитирует RMNB.
39-летний Овечкин ведет погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Ему остались семь голов, чтобы превзойти рекорд канадца по шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).
«Он забирает практически все, что у него есть, после того как забивает, особенно сейчас, и оставляет себе или хранит в своем музее или где-то еще. На самом деле мы не знаем, что он с этим делает. Уверен, что когда-нибудь узнаем. Но он забирает все свои джерси. Вы должны расписаться на его джерси, если делаете голевую передачу. Он сохраняет все», — рассказал Строум.
Ранее Овечкин рассказывал о планах открыть свой музей в Москве. Известно, что россиянин уже давно собирает свою коллекцию, в нее входят сотни собственных клюшек с матчей и клюшек членов Зала славы, таких как Гретцки и Марио Лемье.
«Вашингтону» в нынешнем сезоне осталось провести 12 матчей в регулярном чемпионате. В следующей игре «Кэпиталз» в ночь на 26 марта в гостях встретится с «Виннипег Джетс».
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