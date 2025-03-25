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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Одноклубник рассказал о традиции Овечкина во время его погони за рекордом

Строум: Овечкин забирает всю свою амуницию с матчей, где забрасывает шайбы
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
По словам Дилана Строума, российский капитан «Вашингтона» забирает себе все свои вещи с матчей, в которых забрасывает шайбы
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал, что Александр Овечкин забирает себе практически всю амуницию с матчей, в которых забрасывает шайбы. Строума цитирует RMNB.

39-летний Овечкин ведет погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Ему остались семь голов, чтобы превзойти рекорд канадца по шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).

«Он забирает практически все, что у него есть, после того как забивает, особенно сейчас, и оставляет себе или хранит в своем музее или где-то еще. На самом деле мы не знаем, что он с этим делает. Уверен, что когда-нибудь узнаем. Но он забирает все свои джерси. Вы должны расписаться на его джерси, если делаете голевую передачу. Он сохраняет все», — рассказал Строум.

Ранее Овечкин рассказывал о планах открыть свой музей в Москве. Известно, что россиянин уже давно собирает свою коллекцию, в нее входят сотни собственных клюшек с матчей и клюшек членов Зала славы, таких как Гретцки и Марио Лемье.

«Вашингтону» в нынешнем сезоне осталось провести 12 матчей в регулярном чемпионате. В следующей игре «Кэпиталз» в ночь на 26 марта в гостях встретится с «Виннипег Джетс».

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Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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