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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин рассказал о планах открыть свой музей в Москве

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Российский форвард «Вашингтона» хранит каждую шайбу и клюшку последних четырех сезонов, которые собирается выставить в своем музее
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет открыть музей в Москве. Об этом сообщает Washington Post.

Хоккеист хранит каждую забитую шайбу и клюшку за последние четыре сезона.

«Я помещу их в музей», — заявил 39-летний Овечкин.

Овечкину осталось забросить восемь шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).

Россиянин уже давно собирает свою коллекцию, в нее входят сотни собственных клюшек с матчей и клюшек членов Зала славы, таких как Гретцки и Марио Лемье. «Большая часть клюшек уже там [в Москве]. Я думаю, это будет круто», — сказал Овечкин.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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