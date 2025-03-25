Лига кулачных боев Макгрегора отказалась от идеи подписать Емельяненко
Промоушен по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) отказался от идеи подписать контракт с Федором Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«Мы отказались от идеи подписать Федора», — сказал собеседник агентства.
В феврале совладелец промоушена, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что скоро у BKFC «могут быть новости» по поводу россиянина, который завершил карьеру в 2023 году.
Емельяненко в феврале 2023 года провел свой последний поединок в ММА, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету 48-летнего россиянина в ММА 40 побед, семь поражений и один бой признан несостоявшимся.
Лига BKFC привлекла несколько звезд UFC, включая бывшего чемпиона Эдди Альвареса, а также Майка Перри, Джереми Стивенса, Пейдж Ванзант и других.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
К переговорам России и США привлекут новых участников
Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение
Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн
Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео
Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии
Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика
Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов