Лига кулачных боев Макгрегора отказалась от идеи подписать Емельяненко

В феврале BKFC Конор Макгрегор говорил об интересе к подписанию контракта с российским бойцом, который завершил карьеру в 2023 году

Федор Емельяненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Промоушен по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) отказался от идеи подписать контракт с Федором Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в организации.

«Мы отказались от идеи подписать Федора», — сказал собеседник агентства.

В феврале совладелец промоушена, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что скоро у BKFC «могут быть новости» по поводу россиянина, который завершил карьеру в 2023 году.

Емельяненко в феврале 2023 года провел свой последний поединок в ММА, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету 48-летнего россиянина в ММА 40 побед, семь поражений и один бой признан несостоявшимся.

Лига BKFC привлекла несколько звезд UFC, включая бывшего чемпиона Эдди Альвареса, а также Майка Перри, Джереми Стивенса, Пейдж Ванзант и других.