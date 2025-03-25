 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лига кулачных боев Макгрегора отказалась от идеи подписать Емельяненко

Лига кулачных боев BKFC отказалась от идеи подписать Федора Емельяненко
В феврале BKFC Конор Макгрегор говорил об интересе к подписанию контракта с российским бойцом, который завершил карьеру в 2023 году
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Промоушен по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) отказался от идеи подписать контракт с Федором Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в организации.

«Мы отказались от идеи подписать Федора», — сказал собеседник агентства.

В феврале совладелец промоушена, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что скоро у BKFC «могут быть новости» по поводу россиянина, который завершил карьеру в 2023 году.

Емельяненко в феврале 2023 года провел свой последний поединок в ММА, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету 48-летнего россиянина в ММА 40 побед, семь поражений и один бой признан несостоявшимся.

Лига BKFC привлекла несколько звезд UFC, включая бывшего чемпиона Эдди Альвареса, а также Майка Перри, Джереми Стивенса, Пейдж Ванзант и других.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

К переговорам России и США привлекут новых участников

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение

Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео

Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) кулачные бои Конор Макгрегор Федор Емельяненко
Федор Емельяненко фото

Федор Емельяненко

спортсмен, боец смешанных единоборств
28 сентября 1976 года
Материалы по теме
Александр Емельяненко показал видео с операции на позвоночнике
Спорт
Конор Макгрегор позвал Федора Емельяненко в крупнейшую лигу кулачных боев
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
AFP сообщило о новом раунде переговоров между США и Украиной в Эр-РиядеПолитика, 11:54
Момент взрыва газа в квартире в МахачкалеОбщество, 11:50
Гости в дом: как организовать и провести мероприятие в ИндииОтрасли, 11:49
Основной собственник шахты «Листвяжная» получил 3,5 года условноОбщество, 11:44
Израиль нанес удары по сирийским военным базамПолитика, 11:43
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
Нурмагомедов поддержал осужденного в США экс-чемпиона UFCСпорт, 11:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Dogecoin вырос на новости о создании резерва мемкоинов. Кто копит DOGEКрипто, 11:40
В Москве началась церемония прощания с актрисой Ларисой ГолубкинойОбщество, 11:39
Главред The Atlantic обвинил Хегсета во лжи о военном планировании в чатеПолитика, 11:39
Лучшие находят лучших: HR-идеи, которые помогут быстро закрыть вакансииPro, 11:36
Спасатели начали разбирать конструкции на месте взрыва газа в МахачкалеОбщество, 11:35
Научный подход: как работает система пылеподавления в морском портуТренды, 11:33
Делегация России вылетела из Эр-Рияда после переговоров с СШАПолитика, 11:33