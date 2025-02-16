Конор Макгрегор позвал Федора Емельяненко в крупнейшую лигу кулачных боев

Во время пресс-конференции при упоминании имени Емельяненко Макгрегор сразу заявил, что у BKFC «могут быть новости» по поводу россиянина, который завершил карьеру в 2023 году

Федор Емельяненко (Фото: Matt Davies/ Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, который является совладельцем крупнейшего промоушена по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), на пресс-конференции предложил Федору Емельяненко присоединиться к лиге. Об этом сообщает MMA Junkie.

Журналист во время пресс-конференции упомянул фамилию Емельяненко. Макгрегор сразу ответил, что у BKFC «могут появиться новости по Емельяненко».

«Эй, Федор, мы ждем», — сказал Макгрегор и добавил, что BKFC приглашает «лучших бойцов всех времен — прошлых, настоящих и будущих».

Как именно промоушен видит сотрудничество с Емельяненко, Макгрегор не уточнил.

РБК обратился за комментарием к Федору Емельяненко.

Емельяненко в феврале 2023 года провел свой последний поединок в ММА, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету 48-летнего россиянина в ММА 40 побед и семь поражений, один бой признан несостоявшимся.

Лига BKFC привлекла несколько звезд UFC, включая бывшего чемпиона Эдди Альвареса, а также Майка Перри, Джереми Стивенса, Пейдж Ванзант и других.