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Конор Макгрегор позвал Федора Емельяненко в крупнейшую лигу кулачных боев

Макгрегор позвал Федора Емельяненко в крупнейшую лигу кулачных боев BKFC
Во время пресс-конференции при упоминании имени Емельяненко Макгрегор сразу заявил, что у BKFC «могут быть новости» по поводу россиянина, который завершил карьеру в 2023 году
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко (Фото: Matt Davies/ Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, который является совладельцем крупнейшего промоушена по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), на пресс-конференции предложил Федору Емельяненко присоединиться к лиге. Об этом сообщает MMA Junkie.

Журналист во время пресс-конференции упомянул фамилию Емельяненко. Макгрегор сразу ответил, что у BKFC «могут появиться новости по Емельяненко».

«Эй, Федор, мы ждем», — сказал Макгрегор и добавил, что BKFC приглашает «лучших бойцов всех времен — прошлых, настоящих и будущих».

Как именно промоушен видит сотрудничество с Емельяненко, Макгрегор не уточнил.

РБК обратился за комментарием к Федору Емельяненко.

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Емельяненко в феврале 2023 года провел свой последний поединок в ММА, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету 48-летнего россиянина в ММА 40 побед и семь поражений, один бой признан несостоявшимся.

Лига BKFC привлекла несколько звезд UFC, включая бывшего чемпиона Эдди Альвареса, а также Майка Перри, Джереми Стивенса, Пейдж Ванзант и других.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
При участии
Ольга Ваганова
единоборства кулачные бои Федор Емельяненко Конор Макгрегор
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