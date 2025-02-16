Конор Макгрегор позвал Федора Емельяненко в крупнейшую лигу кулачных боев
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, который является совладельцем крупнейшего промоушена по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), на пресс-конференции предложил Федору Емельяненко присоединиться к лиге. Об этом сообщает MMA Junkie.
Журналист во время пресс-конференции упомянул фамилию Емельяненко. Макгрегор сразу ответил, что у BKFC «могут появиться новости по Емельяненко».
«Эй, Федор, мы ждем», — сказал Макгрегор и добавил, что BKFC приглашает «лучших бойцов всех времен — прошлых, настоящих и будущих».
Как именно промоушен видит сотрудничество с Емельяненко, Макгрегор не уточнил.
РБК обратился за комментарием к Федору Емельяненко.
Емельяненко в феврале 2023 года провел свой последний поединок в ММА, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету 48-летнего россиянина в ММА 40 побед и семь поражений, один бой признан несостоявшимся.
Лига BKFC привлекла несколько звезд UFC, включая бывшего чемпиона Эдди Альвареса, а также Майка Перри, Джереми Стивенса, Пейдж Ванзант и других.
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