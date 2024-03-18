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В Турции обещали наказать за драку футболистов «Фенербахче» с фанатами

В Турции пригрозили уголовным наказанием за драку игроков «Фенербахче» с фанатам
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о незамедлительном начале расследования и работе по установлению лиц, выбежавших на поле
Футболисты &laquo;Фенербахче&raquo; и выбежавший на поле фанат
Футболисты «Фенербахче» и выбежавший на поле фанат (Фото: Global Look Press)

Болельщики «Трабзонспора» выбежали на поле и атаковали футболистов «Фенербахче» после домашнего матча 30-го тура чемпионата Турции, который прошел 17 марта и завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Фанаты выбежали на поле во время празднования игроками «Фенербахче» победы, после чего завязалась потасовка. Футболистам удалось покинуть поле благодаря полиции.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети Х о незамедлительном начале расследования и работе по установлению лиц, выбежавших на поле.

«В отношении 12 выявленных на данный момент лиц возбуждены судебные и административные дела», — написал он.

В Федерации футбола Турции назвали произошедшее недопустимым и сообщили о неминуемом наказании виновников.

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«Мы находимся на связи с властями, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. — Произошедшее является неприемлемым. Чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что виновные понесут уголовное наказание».

«Фенербахче» с 79 очками занимает второе место в таблице чемпионата, отставая от «Галатасарая» на два очка. «Трабзонспор» идет третьим с 49 очками.

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Руслан Алиев
Футбол «Фенербахче»
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