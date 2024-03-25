Клуб НХЛ с пятью россиянами в четвертый раз подряд не вышел в плей-офф
«Коламбус Блю Джекетс» досрочно потерял шансы пробиться в плей-офф НХЛ после победы «Вашингтон Кэпиталз» над «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате.
«Вашингтон» одержал победу со счетом 3:0, дубль оформил Александр Овечкин.
«Коламбус», занимающий последнее место в Столичном дивизионе и Восточной конференции, за оставшиеся 11 матчей не сможет пробиться в кубковую восьмерку.
«Коламбус» остался без плей-офф в четвертый раз подряд. В феврале клуб уволил генменеджера Ярмо Кекяляйнена, который занимал этот пост 11 лет.
В основном составе «Коламбуса» играют россияне Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Даниил Тарасов.
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