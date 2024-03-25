«Коламбус» с пятью российскими игроками не смог пробиться в плей-офф НХЛ

Клуб НХЛ с пятью россиянами в четвертый раз подряд не вышел в плей-офф

«Коламбус», за который выступают Иван Проворов и Кирилл Марченко, в четвертый раз подряд не сможет побороться за Кубок Стэнли. В феврале команда уволила генменеджера и выбыла из борьбы за плей-офф за 11 игр до конца регулярки

Иван Проворов (Фото: Brian Bradshaw Sevald / USA Today Sports / Reuters)

«Коламбус Блю Джекетс» досрочно потерял шансы пробиться в плей-офф НХЛ после победы «Вашингтон Кэпиталз» над «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате.

«Вашингтон» одержал победу со счетом 3:0, дубль оформил Александр Овечкин.

«Коламбус», занимающий последнее место в Столичном дивизионе и Восточной конференции, за оставшиеся 11 матчей не сможет пробиться в кубковую восьмерку.

«Коламбус» остался без плей-офф в четвертый раз подряд. В феврале клуб уволил генменеджера Ярмо Кекяляйнена, который занимал этот пост 11 лет.

В основном составе «Коламбуса» играют россияне Иван Проворов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Даниил Тарасов.