Осужденный за изнасилование Дани Алвес внес залог €1 млн

Суд еще 20 марта разрешил футболисту выйти под залог, но тот не смог сразу собрать всю необходимую сумму. В феврале Алвеса приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы, он будет на свободе до рассмотрения апелляций

Дани Алвес (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес в понедельник внес залог в размере €1 млн и в ближайшее время будет освобожден из-под стражи на период рассмотрения апелляций. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу суда.

22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование женщины в туалете ночного клуба Барселоны в декабре 2022 года. 20 марта суд назначил ему залог.

Футболисту не сразу удалось собрать деньги из-за заморозки счетов и пришлось провести выходные в заключении, отмечает Marca.

Алвес находится под стражей 14 месяцев, ему ранее трижды отказывали в освобождении под залог из-за высокого риска побега на родину в Бразилию, которая не экстрадирует своих граждан.

Алвес — второй в мире футболист по числу завоеванных трофеев (43), после Лионеля Месси. На протяжении карьеры играл за такие клубы, как «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ.

21 марта стало известно, что другой бывший игрок сборной Бразилии — Робиньо, приговоренный в Италии к девяти годам тюрьмы за изнасилование, будет отбывать срок на родине.