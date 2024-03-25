Осужденный за изнасилование Дани Алвес внес залог €1 млн
Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес в понедельник внес залог в размере €1 млн и в ближайшее время будет освобожден из-под стражи на период рассмотрения апелляций. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу суда.
22 февраля Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование женщины в туалете ночного клуба Барселоны в декабре 2022 года. 20 марта суд назначил ему залог.
Футболисту не сразу удалось собрать деньги из-за заморозки счетов и пришлось провести выходные в заключении, отмечает Marca.
Алвес находится под стражей 14 месяцев, ему ранее трижды отказывали в освобождении под залог из-за высокого риска побега на родину в Бразилию, которая не экстрадирует своих граждан.
Алвес — второй в мире футболист по числу завоеванных трофеев (43), после Лионеля Месси. На протяжении карьеры играл за такие клубы, как «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ.
21 марта стало известно, что другой бывший игрок сборной Бразилии — Робиньо, приговоренный в Италии к девяти годам тюрьмы за изнасилование, будет отбывать срок на родине.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео
Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов