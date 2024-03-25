Российская теннисистка снялась с матча с Саккари на турнире в Майами
Девятая ракетка мира гречанка Мария Саккари без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами (штат Флорида, США) из-за отказа россиянки Анны Калинской.
Калинская объяснила снятие с матча проблемами со здоровьем, сообщила пресс-служба WTA.
Из россиянок в одиночном разряде турнира осталась только Екатерина Александрова, которая за выход в четвертьфинал сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свентек.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 млн, его победительница получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.
Калинская в этом сезоне дошла до четвертьфинала Australian Open и финала турнира WTA-1000 в Дубае. Она занимает 25-е место в рейтинге WTA.
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