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Российская теннисистка снялась с матча с Саккари на турнире в Майами

Калинская снялась с 1/8 финала турнира WTA в Майами из-за проблем со здоровьем
Анна Калинская должна была сыграть с Марией Саккари в 1/8 финала, но снялась с турнира из-за проблем со здоровьем
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Девятая ракетка мира гречанка Мария Саккари без борьбы вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами (штат Флорида, США) из-за отказа россиянки Анны Калинской.

Калинская объяснила снятие с матча проблемами со здоровьем, сообщила пресс-служба WTA.

Из россиянок в одиночном разряде турнира осталась только Екатерина Александрова, которая за выход в четвертьфинал сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свентек.

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Призовой фонд турнира в Майами составляет $8,8 млн, его победительница получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.

Калинская в этом сезоне дошла до четвертьфинала Australian Open и финала турнира WTA-1000 в Дубае. Она занимает 25-е место в рейтинге WTA.

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