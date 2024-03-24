Касаткина проиграла Кырсте в третьем круге крупного турнира WTA в Майами

Касаткина не смогла выйти в четвертый круг крупного турнира WTA в Майами

Россиянка за полтора часа уступила румынке Кырсте — 5:7, 2:6

Дарья Касаткина (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла пробиться в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами (штат Флорида, США) с призовым фондом $8,8 млн.

В матче третьего круга россиянка проиграла румынке Соране Кырсте со счетом 5:7, 2:6. Матч продолжался полтора часа.

Следующей соперницей Кырсти, 24-й ракетки мира, будет россиянка Элина Аванесян (65) или американка Даниэль Коллинз (53).

Касаткина в этом сезоне доходила до финалов на двух турнирах WTA — в австралийской Аделаиде (проиграла латвийке Елене Остапенко) и Абу-Даби (уступила Елене Рыбакиной из Казахстана).

Победительница турнира в Майами получит тысячу рейтинговых очков и $1,1 млн призовых.