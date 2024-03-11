Мохаммеда Али включат в Зал славы крупнейшего рестлинг-промоушена WWE

Мохаммед Али в 1976 году участвовал в показательном поединке по рестлингу, а в 1984-м судил главный бой первого турнира WrestleMania. В промоушене WWE заявили, что боксер помог органично объединить мир спорта и развлечений

Мохаммед Али (Фото: Bongarts / Getty Images)

Американского боксера Мохаммеда Али посмертно включат в Зал славы крупнейшего рестлинг-промоушена WWE, сообщила пресс-служба организации.

Церемония пройдет 5 апреля в Филадельфии.

В WWE отметили, что, хотя Али был боксером, его работа по модернизации и глобализации профессионального рестлинга помогла органично объединить мир спорта и развлечений.

В июне 1976 года Али участвовал в показательном поединке «Война миров» против члена Зала славы WWE, 12-кратного чемпиона мира Антонио Иноки в Токио, а в 1985-м стал специальным приглашенным рефери главного боя на первом турнире WrestleMania, где запомнился тем, что ударил одного из рестлеров, чтобы восстановить порядок на ринге.

Али умер в июне 2016 года в возрасте 74 лет.

Али — олимпийский чемпион 1960 года в весовой категории до 81 кг, трехкратный чемпион мира. Он провел 61 бой, одержал 56 побед (37 нокаутом) при пяти поражениях. В 1990-м Али включили в Международный зал славы бокса.