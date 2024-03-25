Большунов в январе и феврале сдал пять допинг-проб — больше всех других россиян

Большунова чаще других спортсменов проверяли на допинг в январе и феврале

Лидер сборной России за два месяца сдал пять допинг-проб, еще трех лыжников и одного легкоатлета проверяли по четыре раза

Александр Большунов (Фото: Laurent Salino / Agence Zoom / Getty Images)

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов в январе и феврале сдал пять допинг-проб — больше, чем любой из спортсменов, которых тестировало РУСАДА, следует из данных на сайте агентства.

По четыре пробы сдали лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова (Седова) и Елизавета Пантрина, а также легкоатлет-спринтер Константин Крылов.

В этом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд.

На чемпионате России, завершенном досрочно из-за теракта в «Крокус Сити Холле», лидер сборной России выиграл золото в спринте, скиатлоне, командном спринте (с Коростелевым) и эстафете.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).