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Большунова чаще других спортсменов проверяли на допинг в январе и феврале

Большунов в январе и феврале сдал пять допинг-проб — больше всех других россиян
Лидер сборной России за два месяца сдал пять допинг-проб, еще трех лыжников и одного легкоатлета проверяли по четыре раза
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Laurent Salino / Agence Zoom / Getty Images)

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов в январе и феврале сдал пять допинг-проб — больше, чем любой из спортсменов, которых тестировало РУСАДА, следует из данных на сайте агентства.

По четыре пробы сдали лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова (Седова) и Елизавета Пантрина, а также легкоатлет-спринтер Константин Крылов.

В этом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд.

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Александр Большунов

На чемпионате России, завершенном досрочно из-за теракта в «Крокус Сити Холле», лидер сборной России выиграл золото в спринте, скиатлоне, командном спринте (с Коростелевым) и эстафете.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

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Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов допинг
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