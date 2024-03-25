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Биатлонистка Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России

Виктория Сливко победила в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону
Виктория Сливко в борьбе за золото опередила Кристину Резцову и Ирину Казакевич, которые допустили по промаху
Виктория Сливко
Виктория Сливко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России в Тюмени.

Сливко прошла дистанцию 7,5 км без промахов за 22 минуты 55,5 секунды.

Второе место заняла Кристина Резцова, допустившая один промах и проигравшая победительнице 16,1 секунды. Третьей стала Ирина Казакевич с отставанием 20,8 секунды и одним промахом.

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Сливко стала обладательницей Кубка Анфисы Резцовой, который был учрежден Союзом биатлонистов России для победителей спринтов на чемпионатах страны.

Во вторник в Тюмени пройдут гонки преследования.

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