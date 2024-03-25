Биатлонистка Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России
Биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России в Тюмени.
Сливко прошла дистанцию 7,5 км без промахов за 22 минуты 55,5 секунды.
Второе место заняла Кристина Резцова, допустившая один промах и проигравшая победительнице 16,1 секунды. Третьей стала Ирина Казакевич с отставанием 20,8 секунды и одним промахом.
Сливко стала обладательницей Кубка Анфисы Резцовой, который был учрежден Союзом биатлонистов России для победителей спринтов на чемпионатах страны.
Во вторник в Тюмени пройдут гонки преследования.
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