Биатлонистка Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России

Виктория Сливко победила в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону

Виктория Сливко в борьбе за золото опередила Кристину Резцову и Ирину Казакевич, которые допустили по промаху

Виктория Сливко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России в Тюмени.

Сливко прошла дистанцию 7,5 км без промахов за 22 минуты 55,5 секунды.

Второе место заняла Кристина Резцова, допустившая один промах и проигравшая победительнице 16,1 секунды. Третьей стала Ирина Казакевич с отставанием 20,8 секунды и одним промахом.

Сливко стала обладательницей Кубка Анфисы Резцовой, который был учрежден Союзом биатлонистов России для победителей спринтов на чемпионатах страны.

Во вторник в Тюмени пройдут гонки преследования.