Биатлонист Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России
Бронзовый призер Олимпиады в Пекине в мужской эстафете Карим Халили стал победителем спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени.
Халили преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 33,7 секунды. Он опередил на 7,5 секунды Петра Пащенко и на 14,6 секунды — Ильназа Мухамедзянова. Все призеры не допустили ошибок на огневых рубежах.
Халили, как победитель спринта, стал обладателем Кубка Анфисы Резцовой, учрежденного Союзом биатлонистов России с целью увековечить память трехкратной олимпийской чемпионки.
После гонки Халили заявил в эфире «Матч ТВ», что ожидал трудного соперничества с Пащенко в концовке.
«Мне сказали, что Петя очень сильно прошел последний круг, в ноги с Эдиком (Латыповым). Я понял, что будет тяжело. Ну и когда мне сказали, что проигрываю секунду, я был спокоен, потому что первую часть я старался пройти с запасом, а уже во второй части добавить. По ощущениям думал, что будем где‑то рядом, много не проиграю, но получилось даже чуть‑чуть выиграть», — сказал биатлонист.
Чемпионат России должен был стартовать 23 марта, но его начало перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле».
Следующей гонкой у мужчин станет пасьют 26 марта.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео
Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов