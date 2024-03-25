Биатлонист Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России

В тройку призеров вошли Петр Пащенко и Ильназ Мухамедзянов. Карим Халили получил Кубок Анфисы Резцовой, который теперь будет ежегодно вручаться на чемпионате России победителям женского и мужского спринта

Карим Халили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине в мужской эстафете Карим Халили стал победителем спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени.

Халили преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 33,7 секунды. Он опередил на 7,5 секунды Петра Пащенко и на 14,6 секунды — Ильназа Мухамедзянова. Все призеры не допустили ошибок на огневых рубежах.

Халили, как победитель спринта, стал обладателем Кубка Анфисы Резцовой, учрежденного Союзом биатлонистов России с целью увековечить память трехкратной олимпийской чемпионки.

После гонки Халили заявил в эфире «Матч ТВ», что ожидал трудного соперничества с Пащенко в концовке.

«Мне сказали, что Петя очень сильно прошел последний круг, в ноги с Эдиком (Латыповым). Я понял, что будет тяжело. Ну и когда мне сказали, что проигрываю секунду, я был спокоен, потому что первую часть я старался пройти с запасом, а уже во второй части добавить. По ощущениям думал, что будем где‑то рядом, много не проиграю, но получилось даже чуть‑чуть выиграть», — сказал биатлонист.

Чемпионат России должен был стартовать 23 марта, но его начало перенесли из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Следующей гонкой у мужчин станет пасьют 26 марта.