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Овечкин вышел на чистое 13-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Овечкин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Гол и пас российского форварда помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину». Овечкин забросил в четвертом матче подряд и набрал свое 1541-е очко за карьеру в НХЛ, обойдя по этому показателю Джо Торнтона
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Global Look Press)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в серии буллитов со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой (34-я минута) и результативной передачей. Хет-три сделал Сонни Милано (13, 35, 49), также отличились Джон Карлсон (44) и Коннор Макмайкл (54). У проигравших хет-трик на счету Себастьяна Ахо (7, 36, 58), еще отличились Джейккоб Слэвин (20), Брэди Шей (40) и Сет Джарвис (50).

Голевая серия Овечкина достигла четырех матчей, в которых он забросил шесть шайб. Всего у российского нападающего 846 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю уступает только Уэйну Гретцки (894).

Также Овечкин набрал свое 1541-е очко за карьеру в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 13-е место в истории лиги, обойдя Джо Торнтона (1539).

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков стал 175-м вратарем в истории НХЛ, которому забивал Овечкин. Рекордсменом по этому показателю является Яромир Ягр (178 разных вратарей), на втором месте Патрик Марло (177).

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Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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