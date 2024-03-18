РУСАДА продлило дисквалификацию трехкратному чемпиону Европы по биатлону
Трехкратного чемпиона Европы по биатлону Алексея Слепова дисквалифицировали еще на год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.
Слепов наказан за нарушение запрета на участие в спортивных соревнованиях в течение срока дисквалификации или временного отстранения. Срок его новой дисквалификации отсчитывается с 5 сентября 2024 года.
В сентябре 2023 года стало известно, что Слепов лишился работы тренера в сборной Санкт-Петербурга из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) ужесточить ранее назначенное РУСАДА наказание за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Вместо 12 месяцев ему назначили 24.
Биатлонист завершил карьеру еще в 2021 году на фоне разбирательств с РУСАДА.
Кроме побед на чемпионатах Европы Слепов также становился победителем общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне 2013/14.
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