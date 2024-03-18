РУСАДА продлило дисквалификацию трехкратному чемпиону Европы по биатлону

Алексей Слепов завершил карьеру в 2021 году на фоне разбирательства из-за пропущенных допинг-тестов. Позднее CAS удвоил ему срок дисквалификации, из-за чего он остался без тренерской работы, а теперь РУСАДА продлило санкции на год

Алексей Слепов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Трехкратного чемпиона Европы по биатлону Алексея Слепова дисквалифицировали еще на год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

Слепов наказан за нарушение запрета на участие в спортивных соревнованиях в течение срока дисквалификации или временного отстранения. Срок его новой дисквалификации отсчитывается с 5 сентября 2024 года.

В сентябре 2023 года стало известно, что Слепов лишился работы тренера в сборной Санкт-Петербурга из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) ужесточить ранее назначенное РУСАДА наказание за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Вместо 12 месяцев ему назначили 24.

Биатлонист завершил карьеру еще в 2021 году на фоне разбирательств с РУСАДА.

Кроме побед на чемпионатах Европы Слепов также становился победителем общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне 2013/14.