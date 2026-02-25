 Перейти к основному контенту
0

Шипачев первым в истории КХЛ отдал 700 результативных передач

В матче против «Сочи» Шипачев отдал две передачи, которые позволили достичь отметки 700 в карьере в КХЛ. Для достижения этого результата хоккеисту потребовалось 1118 матчей
Вадим Шипачев
Вадим Шипачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым игроком в истории «Фонбет» — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отдавшим 700 результативных передач.

На момент второго периода гостевого матча против «Сочи» (5:0) Шипачев отметился одной шайбой и двумя результативными передачами.

Для достижения отметки 700 результативных передач Шипачеву потребовалось 1118 матчей в КХЛ.

В январе Шипачев стал первым хоккеистом в истории лиги, набравшим 1000 очков (с учетом матчей плей-офф).

В сезоне 2024/25 Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в лиге, сейчас ему принадлежат бомбардирский и ассистентский рекорды, а также рекорд по количеству сыгранных матчей. Мозякин остается лучшим снайпером в истории лиги (419 голов).

В КХЛ Шипачев ранее выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс». С петербургским клубом дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017 годы).

Шипачев является олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Игр (2022), чемпионом мира (2014) в составе сборной России.

