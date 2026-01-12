 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Вадим Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

Нападающий отдал передачу в матче с «Адмиралом», которая стала его 1000-м очком в КХЛ, и помог минскому «Динамо» одержать волевую победу
Вадим Шипачев
Вадим Шипачев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев первым в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 1000 очков (с учетом матчей плей-офф).

В игре против владивостокского «Адмирала» (2:1) Шипачев поучаствовал в победном голе на 60-й минуте, отдав передачу Вадиму Морозу.

Для достижения отметки 1000 очков Шипачеву потребовалось 1102 матча в КХЛ, в которых он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач.

В сезоне 2024/25 Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в лиге, сейчас ему принадлежат бомбардирский и ассистентский рекорды, а также рекорд по количеству сыгранных матчей. Мозякин остается лучшим снайпером в истории лиги (419 голов).

В КХЛ Шипачев ранее выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс». С петербургским клубом дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017 годы).

Шипачев является олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Игр (2022), чемпионом мира (2014) в составе сборной России.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Рената Утяева, Анна Сатдинова
Вадим Шипачев КХЛ Хоккей ХК Динамо Минск
