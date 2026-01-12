Вадим Шипачев первым в истории КХЛ набрал 1000 очков
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев первым в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 1000 очков (с учетом матчей плей-офф).
В игре против владивостокского «Адмирала» (2:1) Шипачев поучаствовал в победном голе на 60-й минуте, отдав передачу Вадиму Морозу.
Для достижения отметки 1000 очков Шипачеву потребовалось 1102 матча в КХЛ, в которых он забросил 314 шайб и сделал 686 результативных передач.
В сезоне 2024/25 Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в лиге, сейчас ему принадлежат бомбардирский и ассистентский рекорды, а также рекорд по количеству сыгранных матчей. Мозякин остается лучшим снайпером в истории лиги (419 голов).
В КХЛ Шипачев ранее выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс». С петербургским клубом дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017 годы).
Шипачев является олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Игр (2022), чемпионом мира (2014) в составе сборной России.
