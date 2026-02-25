 Перейти к основному контенту
0

Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера

Турецкий «Кайсериспор» объявил о назначении Эрлинга Моэ главным тренером
«Кайсериспор» ранее объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Радомиром Джаловичем, который возглавлял клуб с октября 2025 года. В клубе играют три российских футболиста: Федор Чалов, Денис Макаров и Герман Онугха
Эрлинг Моэ
Эрлинг Моэ (Фото: Christof Koepsel / Getty Images)

Турецкий «Кайсериспор» назначил норвежца Эрлинга Моэ на пост главного тренера. Об этом клуб сообщил на своей странице в социальной сети X.

Соглашение с тренером рассчитано на полтора года.

Ранее «Кайсериспор» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Радомиром Джаловичем, который возглавлял клуб с октября 2025 года. Под руководством черногорского специалиста турецкий клуб потерпел восемь поражений, одержал три победы и четыре раза сыграл вничью.

55-летний Моэ работал ассистентом тренера в турецком «Бешикташе». Он возглавлял норвежский «Молде», с которым по два раза выигрывал чемпионат Норвегии (2019, 2022) и Кубок страны (2021, 2023).

В «Кайсериспоре» играют три российских футболиста: нападающий Федор Чалов, полузащитник Денис Макаров и форвард Герман Онугха (уроженец Москвы с нигерийскими корнями).

Клуб занимает предпоследнюю, 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своем активе 19 очков после 23 сыгранных матчей.

Рената Утяева
Футбол
