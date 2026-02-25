 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Турецкий клуб с тремя россиянами уволил главного тренера

Турецкий «Кайсериспор» объявил об отставке главного тренера команды Джаловича
Радомир Джалович работал в «Кайсериспоре» с октября 2025 года. За клуб выступают российские нападающие Федор Чалов и Герман Онугха, а также полузащитник Денис Макаров
Герман Онугха
Герман Онугха (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

«Кайсериспор» на официальной странице в соцсети X объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Радомиром Джаловичем. 43-летний черногорский специалист покинул пост по соглашению сторон.

«Мы по взаимному согласию решили расстаться с главным тренером Радомиром Джаловичем. Желаем ему и его команде успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Джалович возглавил «Кайсериспор» в октябре 2025 года. Под руководством черногорского специалиста турецкий клуб потерпел восемь поражений, одержал три победы и четыре раза сыграл вничью.

Цвета клуба защищают трое российских футболистов: нападающий Федор Чалов, полузащитник Денис Макаров и форвард Герман Онугха (уроженец Москвы с нигерийскими корнями). 27-летний Чалов выступает за «Кайсериспор» с февраля 2026 года на правах аренды (пришел из греческого ПАОКа). 28-летний Макаров перешел в турецкий клуб из московского «Динамо» в конце января на правах свободного агента. 29-летний Онугха играет за команду с сентября 2025 года, перейдя из датского «Копенгагена».

«Кайсериспор» занимает предпоследнюю, 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своем активе 19 очков после 23 сыгранных матчей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Федор Чалов
Материалы по теме
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча
Спорт
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу
Спорт
СЭ узнал о возможном переходе в ЦСКА экс-футболиста «Ливерпуля» Коутиньо
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
ФСБ предотвратила теракт на аэродроме в Краснодарском крае. Видео Политика, 12:09
Отчет Мишустина об итогах работы правительства за 2025 год. Трансляция Политика, 12:08
В Подмосковье с 1 марта ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах Политика, 12:05
Четверо погибли при атаке дронов на химзавод в Смоленской области Политика, 12:04
Триггерный маркетинг «как из Pinterest» — когда это работает Образование, 12:00
Почему мебель стала активом для российских коллекционеров Компании, 12:00
FT рассказала о рождаемости в Южной Корее, которая противоречит тенденции Политика, 11:55
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Организатора перевозки погибших на Байкале китайских туристов задержали Общество, 11:54
«Мы так всегда делали»: как понять, что босс и коллеги манипулируют вами Образование, 11:53
Собянин анонсировал первую в мире ИИ-систему управления дорогами в Тушино Город, 11:51
The Sun узнала, что экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом Политика, 11:48
Художник Лев Повзнер: «Меня интересует только абсурд» Стиль, 11:48
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
ЦБ заявил о сокращении числа поддельных банкнот в обращении на 20% за год Финансы, 11:37