Турецкий клуб с тремя россиянами уволил главного тренера

Герман Онугха (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

«Кайсериспор» на официальной странице в соцсети X объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Радомиром Джаловичем. 43-летний черногорский специалист покинул пост по соглашению сторон.

«Мы по взаимному согласию решили расстаться с главным тренером Радомиром Джаловичем. Желаем ему и его команде успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Джалович возглавил «Кайсериспор» в октябре 2025 года. Под руководством черногорского специалиста турецкий клуб потерпел восемь поражений, одержал три победы и четыре раза сыграл вничью.

Цвета клуба защищают трое российских футболистов: нападающий Федор Чалов, полузащитник Денис Макаров и форвард Герман Онугха (уроженец Москвы с нигерийскими корнями). 27-летний Чалов выступает за «Кайсериспор» с февраля 2026 года на правах аренды (пришел из греческого ПАОКа). 28-летний Макаров перешел в турецкий клуб из московского «Динамо» в конце января на правах свободного агента. 29-летний Онугха играет за команду с сентября 2025 года, перейдя из датского «Копенгагена».

«Кайсериспор» занимает предпоследнюю, 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своем активе 19 очков после 23 сыгранных матчей.