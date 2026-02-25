Турецкий клуб с тремя россиянами уволил главного тренера
«Кайсериспор» на официальной странице в соцсети X объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Радомиром Джаловичем. 43-летний черногорский специалист покинул пост по соглашению сторон.
«Мы по взаимному согласию решили расстаться с главным тренером Радомиром Джаловичем. Желаем ему и его команде успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.
Джалович возглавил «Кайсериспор» в октябре 2025 года. Под руководством черногорского специалиста турецкий клуб потерпел восемь поражений, одержал три победы и четыре раза сыграл вничью.
Цвета клуба защищают трое российских футболистов: нападающий Федор Чалов, полузащитник Денис Макаров и форвард Герман Онугха (уроженец Москвы с нигерийскими корнями). 27-летний Чалов выступает за «Кайсериспор» с февраля 2026 года на правах аренды (пришел из греческого ПАОКа). 28-летний Макаров перешел в турецкий клуб из московского «Динамо» в конце января на правах свободного агента. 29-летний Онугха играет за команду с сентября 2025 года, перейдя из датского «Копенгагена».
«Кайсериспор» занимает предпоследнюю, 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своем активе 19 очков после 23 сыгранных матчей.
