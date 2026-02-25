Победитель Олимпиады Шайдоров не попал в заявку на чемпионат мира

Олимпийский чемпион Шайдоров не заявлен на ЧМ по фигурному катанию в Праге

В мужском одиночном турнире Казахстан представит Диас Джиренбаев

Михаил Шайдоров (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший золото на Олимпиаде-2026 в Милане, не включен в предварительную заявку на чемпионат мира в Праге. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир в столице Чехии пройдет с 24 по 29 марта.

В мужском одиночном катании заявлено 36 спортсменов. От Казахстана на данный момент предполагается участие только Диаса Джиренбаева.

Действующий чемпион мира американец Илья Малинин, который на Олимпиаде в Италии занял лишь восьмое место, в заявке значится.

21-летний Шайдоров сенсационно выиграл золото в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане, набрав 291,58 балла. Эта победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года. Малинин, лидировавший после короткой программы (108,16), провалил произвольную и занял итоговое восьмое место (264,49).

Российский фигурист Петр Гуменник, занявший шестое место на Олимпиаде (271,21 балла), не примет участие в чемпионате мира. В ISU заявили, что россияне и белорусы не смогут получить приглашение на турнир, и уточнили, что участие спортсменов двух стран в отборочном турнире и в самой Олимпиаде было «исключением».