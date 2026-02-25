Токаев наградил орденами Шайдорова и Урманова за успехи на Олимпиаде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в своей резиденции олимпийского чемпиона 2026 года по фигурному катанию Михаила Шайдорова и его тренеров и вручил им госнаграды. Об этом сообщается на сайте главы страны.
21-летний Шайдоров сенсационно выиграл золото в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Италии. Эта победа стала первой для Казахстана на зимних Играх с 1994 года.
«Сегодня Михаилом гордится вся страна, а для молодых ребят он стал настоящим образцом для подражания. Стать олимпийским чемпионом — значит принять вызов и быть готовым пройти сложнейшую дистанцию. Высоких достижений добивается лишь тот, кто неустанно трудится и проявляет железную дисциплину», — сказал Токаев.
Токаев наградил орденом «Барыс» ІІ степени Шайдорова, орденом «Достық» ІІ степени — его тренера, олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова. Кроме того, орденом «Құрмет» были отмечены главный тренер национальной сборной по фигурному катанию Асем Касанова, тренер Станислав Шайдоров, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.
Ранее Шайдоров, Урманов, фигуристка Софья Самоделкина и Касанова получили в подарок квартиры в Астане и Алма-Ате.
