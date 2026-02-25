 Перейти к основному контенту
Токаев наградил орденами Шайдорова и Урманова за успехи на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Фигурист за свою победу на Играх-2026 награжден орденом «Барыс» ІІ степени, его тренер — орденом «Достық» ІІ степени
Михаил&nbsp;Шайдоров&nbsp;и Касым-Жомарт Токаев
Михаил Шайдоров и Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в своей резиденции олимпийского чемпиона 2026 года по фигурному катанию Михаила Шайдорова и его тренеров и вручил им госнаграды. Об этом сообщается на сайте главы страны.

21-летний Шайдоров сенсационно выиграл золото в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Италии. Эта победа стала первой для Казахстана на зимних Играх с 1994 года.

«Сегодня Михаилом гордится вся страна, а для молодых ребят он стал настоящим образцом для подражания. Стать олимпийским чемпионом — значит принять вызов и быть готовым пройти сложнейшую дистанцию. Высоких достижений добивается лишь тот, кто неустанно трудится и проявляет железную дисциплину», — сказал Токаев.

Чемпион ОИ Шайдоров рассказал, как отец продал машину ради его тренировок
Спорт
Михаил Шайдоров

Токаев наградил орденом «Барыс» ІІ степени Шайдорова, орденом «Достық» ІІ степени — его тренера, олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова. Кроме того, орденом «Құрмет» были отмечены главный тренер национальной сборной по фигурному катанию Асем Касанова, тренер Станислав Шайдоров, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.

Ранее Шайдоров, Урманов, фигуристка Софья Самоделкина и Касанова получили в подарок квартиры в Астане и Алма-Ате.

Иван Витченко
фигурное катание Казахстан Олимпиада-2026 Михаил Шайдоров Касым-Жомарт Токаев
