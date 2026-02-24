 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Чемпион ОИ Шайдоров рассказал, как отец продал машину ради его тренировок

Сюжет
Олимпиада-2026
На Олимпийских играх в Италии Шайдоров взял золото в мужском одиночном фигурном катании
Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Отец олимпийского чемпиона казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова Станислав Шайдоров продал машину, чтобы сын мог тренироваться на профессиональном уровне. Об этом фигурист рассказал в интервью Tengri News.

«Я катался одно время в Акбулаке в Талгаре [Казахстан] <...> И отец решил позвонить Алексею Урманову (нынешний тренер Шайдорова — РБК) <...> Алексей Евгеньевич сказал: «Да, приезжайте». И папа буквально за день-два продал машину, и на эти деньги мы поехали в Сочи, чтобы я мог тренироваться», — сказал Шайдоров.

Фигурист добавил, что в Акбулаке чувствовал, что «угасает, как спортсмен» и «хочет двигаться дальше». «Я говорил папе, что нужно ехать куда-то, чтобы я мог расти», — отметил спортсмен.

По словам Шайдорова, время было тяжелое и у семьи не хватало денег. Тренер Урманов занимался тогда с ним бесплатно, без зарплаты.

В Казахстане подсчитали затраты на выигравшего Олимпиаду фигуриста
Спорт
Михаил Шайдоров

Под руководством Урманова 21-летний Шайдоров стал олимпийским чемпионом на Играх в Италии. Он принес Казахстану первое за 32 года золото в истории зимних Олимпиад.

Шайдоров также является серебряным призером чемпионата мира (2025), чемпионом Казахстана по фигурному катанию (2019, 2020, 2022, 2023).

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
