Чемпион ОИ Шайдоров рассказал, как отец продал машину ради его тренировок
Отец олимпийского чемпиона казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова Станислав Шайдоров продал машину, чтобы сын мог тренироваться на профессиональном уровне. Об этом фигурист рассказал в интервью Tengri News.
«Я катался одно время в Акбулаке в Талгаре [Казахстан] <...> И отец решил позвонить Алексею Урманову (нынешний тренер Шайдорова — РБК) <...> Алексей Евгеньевич сказал: «Да, приезжайте». И папа буквально за день-два продал машину, и на эти деньги мы поехали в Сочи, чтобы я мог тренироваться», — сказал Шайдоров.
Фигурист добавил, что в Акбулаке чувствовал, что «угасает, как спортсмен» и «хочет двигаться дальше». «Я говорил папе, что нужно ехать куда-то, чтобы я мог расти», — отметил спортсмен.
По словам Шайдорова, время было тяжелое и у семьи не хватало денег. Тренер Урманов занимался тогда с ним бесплатно, без зарплаты.
Под руководством Урманова 21-летний Шайдоров стал олимпийским чемпионом на Играх в Италии. Он принес Казахстану первое за 32 года золото в истории зимних Олимпиад.
Шайдоров также является серебряным призером чемпионата мира (2025), чемпионом Казахстана по фигурному катанию (2019, 2020, 2022, 2023).
