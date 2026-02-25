 Перейти к основному контенту
0

Хоккеист Панарин выменял у маскота «Кингз» 72-й игровой номер за Rolex

Панарин вручил Rolex маскоту «Лос-Анджелес Кингз» в обмен на 72-й номер
В начале февраля Панарин сменил клуб, перейдя из «Нью‑Йорк Рейнджерс» в «Лос‑Анджелес» по итогам обмена. За «Рейнджерс» он выступал с 2019 года
Фото: «Лос-Анджелес Кингз»
Фото: «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий Артемий Панарин подарил часы маскоту «Лос‑Анджелес Кингз», чтобы получить игровой номер в новой команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

34-летний Панарин, обменянный в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс», в новой команде выбрал 72-й номер, который на протяжении многих лет был закреплен за маскотом «Кингз» — львом Бэйли. По традициям лиги, новый игрок, желающий получить номер, который ассоциируется с другим человеком или талисманом, должен сделать ответный подарок. Панарин преподнес Бэйли часы Rolex.

Число 72 имеет особое значение для Лос-Анджелеса — оно символизирует среднюю температуру в городе по шкале Фаренгейта, что соответствует 22 градусам Цельсия.

Панарин не успел присоединиться к «Кингз» до олимпийской паузы в НХЛ. Его дебют в составе новой команды ожидается после возобновления регулярного чемпионата — первый матч «Лос-Анджелес» проведет 25 февраля против «Вегас Голден Найтс».

Панарин представлял «Рейнджерс» с 2019 года и являлся самым результативным игроком с момента прихода в команду. Он побил несколько многолетних бомбардирских рекордов клуба. В частности, быстрее всех в истории команды набрал 400 и 600 очков. 4 февраля он был обменян в «Лос-Анджелес Кингз» на 20-летнего канадского нападающего без опыта выступлений в НХЛ Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.

В текущем сезоне за «Рейнджерс» Панарин сыграл 52 матча, забросил 19 шайб и сделал 38 передач.

