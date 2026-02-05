Одного из лучших игроков НХЛ Артемия Панарина обменяли в «Лос-Анджелес»

В НХЛ состоялся крупнейший обмен года с участием одного из лучших россиян

В январе руководство «Рейнджерс» решило расстаться с несколькими многолетними лидерами, в том числе не продлевать контракт с Панариным. Россиянина вывели из состава

Артемий Панарин (Фото: Chris Tanouye / Freestyle Photography / Getty Images)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщили пресс-службы клубов.

34-летний россиянин согласовал с новым клубом двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $11 млн. «Рейнджерс» выплатят 50% по контракту контракта за сезон-2025/26.

В «Лос-Анджелесе» выступает российский нападающий Андрей Кузьменко, в чье 30-летие состоялся обмен.

Взамен «Рейнджерс» получили 20-летнего канадского нападающего без опыта выступлений в НХЛ Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.

Панарин был вторым среди самых высокооплачиваемых игроков клуба ($81.5 млн за 7 лет).

Контракт хоккеиста с «Рейнджерс» был рассчитан до конца этого сезона. В январе Sportsnet сообщил, что 34-летнему спортсмену не будут предлагать новое соглашение и планируют обменять в другой клуб. «Рейнджерс» заранее вывел нападающего из состава.

Россиянин является самым результативным игроком «Рейнджерс» c 2019 году, когда пополнил команду. Он побил несколько многолетних бомбардирских рекордов клуба. В частности, быстрее всех в истории команды набрал 400 и 600 очков.

С 2019 года Панарин лишь дважды не смог войти в топ-6 лучших бомбардиров сезона в НХЛ, заняв 11-е и 13-е места.

В текущем сезоне он сыграл 52 матча, забросил 19 шайб и сделал 38 передач.

В составе сборной России Панарин стал серебряным (2015) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017), а со СКА — обладателем Кубка Гагарина (2015).

«Каролина» делит лидерство в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Рейнджерс» является худшей командой Востока.