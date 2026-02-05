 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,02 x 19 2 100 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,03 x 15 2 100 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 100 x 12,5 2 1,03 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,75 x 3,25 2 2,6 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,4 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

В НХЛ состоялся крупнейший обмен года с участием одного из лучших россиян

Одного из лучших игроков НХЛ Артемия Панарина обменяли в «Лос-Анджелес»
В январе руководство «Рейнджерс» решило расстаться с несколькими многолетними лидерами, в том числе не продлевать контракт с Панариным. Россиянина вывели из состава
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Chris Tanouye / Freestyle Photography / Getty Images)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщили пресс-службы клубов.

34-летний россиянин согласовал с новым клубом двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $11 млн. «Рейнджерс» выплатят 50% по контракту контракта за сезон-2025/26.

В «Лос-Анджелесе» выступает российский нападающий Андрей Кузьменко, в чье 30-летие состоялся обмен.

Взамен «Рейнджерс» получили 20-летнего канадского нападающего без опыта выступлений в НХЛ Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.

Панарин был вторым среди самых высокооплачиваемых игроков клуба ($81.5 млн за 7 лет).

Контракт хоккеиста с «Рейнджерс» был рассчитан до конца этого сезона. В январе Sportsnet сообщил, что 34-летнему спортсмену не будут предлагать новое соглашение и планируют обменять в другой клуб. «Рейнджерс» заранее вывел нападающего из состава.

Россиянин является самым результативным игроком «Рейнджерс» c 2019 году, когда пополнил команду. Он побил несколько многолетних бомбардирских рекордов клуба. В частности, быстрее всех в истории команды набрал 400 и 600 очков.

С 2019 года Панарин лишь дважды не смог войти в топ-6 лучших бомбардиров сезона в НХЛ, заняв 11-е и 13-е места.

В текущем сезоне он сыграл 52 матча, забросил 19 шайб и сделал 38 передач.

В составе сборной России Панарин стал серебряным (2015) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017), а со СКА — обладателем Кубка Гагарина (2015).

«Каролина» делит лидерство в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Рейнджерс» является худшей командой Востока.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Рената Утяева
Хоккей Артемий Панарин Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс россияне в НХЛ НХЛ
Материалы по теме
Панарина вывели из состава клуба НХЛ на фоне разговоров об обмене
Спорт
Панарин рассказал о замешательстве из-за отказа клуба продлевать контракт
Спорт
Панарин установил рекорд клуба НХЛ по скорости достижения 600 очков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Рослесхоз включил американский клен в перечень вредных растений для лесов Общество, 09:34
На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба Общество, 09:27
Российский вратарь Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ Спорт, 09:24
После обрушения крыши в сельской школе Новосибирской области завели дело Общество, 09:19
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Гинцбург объявил об окончании испытаний вакцины против ротавируса Общество, 09:14
Нейросеть вычислила города с подешевевшими в январе новостройками Недвижимость, 09:14
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Главу управления Россельхознадзора в Приморье арестовали по делу о взятке Общество, 09:07
Когда с директора взыскивают убытки: три условия для победы в судеПодписка на РБК, 09:06
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану Политика, 09:05
Кириленко оценил баскетбольные навыки Овечкина Спорт, 09:02
Олимпийский допинг: как Игры-2026 скажутся на экономике ИталииПодписка на РБК, 09:01
В НХЛ состоялся крупнейший обмен года с участием одного из лучших россиян Спорт, 08:59
Какие навыки указать в резюме в 2026 году — рекомендации рекрутеровПодписка на РБК, 08:41