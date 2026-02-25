Бразильский новичок «Зенита» рассказал о планах выучить русский язык
Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон собирается выучить русский язык. Об этом футболист рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Приложу все усилия! Хотя меня уже предупредили, что язык непростой», — сказал 23-летний футболист.
Бразилец назвал исполнением мечты свой переход в российский клуб. «Это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков. <...> Я-то не из самого большого клуба. Поэтому для меня это большой шаг. Всегда мечтал играть в Европе. И трансфер в Санкт-Петербург, можно сказать, исполнение этой мечты», — добавил футболист.
Джон Джон перешел в «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино» в конце января.
«Зенит» после 18 туров РПЛ идет вторым, набрав 39 очков и отставая от «Краснодара» на одно очко. Весеннюю часть сезона команда начнет матчем 27 февраля против «Балтики».
