0

Бразильский новичок «Зенита» рассказал о планах выучить русский язык

Бразильский новичок «Зенита» Джон Джон рассказал о планах выучить русский язык
Полузащитник Джон Джон назвал свой переход в «Зенит» исполнением мечты
Джон Джон
Джон Джон (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон собирается выучить русский язык. Об этом футболист рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Приложу все усилия! Хотя меня уже предупредили, что язык непростой», — сказал 23-летний футболист.

Бразилец назвал исполнением мечты свой переход в российский клуб. «Это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков. <...> Я-то не из самого большого клуба. Поэтому для меня это большой шаг. Всегда мечтал играть в Европе. И трансфер в Санкт-Петербург, можно сказать, исполнение этой мечты», — добавил футболист.

Джон Джон перешел в «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино» в конце января.

«Зенит» после 18 туров РПЛ идет вторым, набрав 39 очков и отставая от «Краснодара» на одно очко. Весеннюю часть сезона команда начнет матчем 27 февраля против «Балтики».

Иван Витченко
Футбол ФК Зенит
