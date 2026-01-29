 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном

Джон Джон перешел из бразильского «Ред Булл Брагантино» в «Зенит»
Контракт полузащитника рассчитан до конца сезона-2030/31
Джон Джон (слева)
Джон Джон (слева) (Фото: Mauro Horita / Getty Images)

Петербургский «Зенит» объявил о заключении контракта с бразильским полузащитником Джоном Джоном.

Игрок перешел из бразильского «Ред Булл Брагантино». Ранее он присоединился к петербургской команде на сборе в Дохе и успешно прошел медицинское обследование.

23-летний Джон воспитанник клуба «Примавера». В 2021 году дебютировал за основной состав. В том же году перешел в «Палмейрас» на правах аренды. 10 декабря в матче против «Сеары» дебютировал в бразильской Серии A. По окончании аренды клуб выкупил трансфер футболиста. С «Палмейрасом» он дважды становился чемпионом Бразилии.

В 2024 году перешел в «Ред Булл Брагантино». 25 июля в матче Южноамериканского кубка против гуаякильской «Барселоны» дебютировал за основной состав. В этом же матче он забил свой первый гол за «Ред Булл Брагантино».

Контракт полузащитника с бразильским клубом был рассчитан до лета 2029-го. За это время он провел за команду 76 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет €11 млн.

«Зенит» после 18 туров РПЛ идет вторым, набрав 39 очков и отставая от «Краснодара» на один балл. Весеннюю часть сезона команда начнет матчем 27 февраля против «Балтики».

