Фигурист Малинин объяснил провал на Олимпиаде тем, что «впустил страх»

Американский фигурист Илья Малинин лидировал после короткой программы на Олимпиаде в Милане, но провалил произвольную и занял лишь восьмое место. Спортсмен заявил, что пора подниматься и начинать все сначала

Илья Малинин (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин, лидировавший после короткой программы на Олимпиаде в Милане, но проваливший произвольную и занявший лишь восьмое место, признался, что всему виной страх, который он впустил в себя.

21-летний фигурист опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) пост, где объяснил причины неудачи. По словам спортсмена, все, что вело к олимпийскому моменту, казалось напрасным, он потерял веру в себя и доверие к миру. Ключевой причиной провала Малинин назвал страх, который не удалось побороть.

«Я впустил в себя страх, и он меня разрушил. Теперь пора подниматься и начинать все сначала. С тем, что было, покончено, это в прошлом. Впереди новые цели и вызовы. Что-то более масштабное и значимое», — написал фигурист.

Малинин также подвел итоги олимпийского опыта, выделив два главных урока: «Одно поражение не обесценивает того, что ты уже выиграл. Неудачи учат большему, чем успех».

Следующим стартом для американца станет чемпионат мира в Праге, куда тот намерен отправиться с настроем на искупление. «Я приехал сюда одним человеком, а уезжаю с совершенно иным настроем. Тем не менее у меня были свои удивительные моменты и воспоминания и я не ушел с пустыми руками. Следующий шаг — искупление. Увидимся в Праге», — заключил Малинин.

На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Малинин, который был главным фаворитом, завоевал золото в командном турнире, но провалился в произвольной программе в личном турнире и остался вообще без медали. Победу сенсационно одержал Михаил Шайдоров из Казахстана.

21-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Двукратный чемпион мира (2024, 2025) и бронзовый призер турнира (2023). Ему также принадлежит мировой рекорд по числу баллов в произвольной программе.