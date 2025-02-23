Шипачев вторым в истории КХЛ забросил 300 шайб

Олимпийский чемпион отличился в матче минского «Динамо» со «Спартаком». Больше голов в КХЛ только у завершившего карьеру Сергея Мозякина (419)

Вадим Шипачев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев забросил 300-ю шайбу в КХЛ, став всего вторым игроком в истории лиги после Сергея Мозякина, преодолевшим эту отметку.

Шипачев отличился в матче со «Спартаком» на 30-й минуте.

У Мозякина, завершившего карьеру в 2021 году, 419 голов.

В октябре Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, опередив Мозякина (928 очков), в декабре побил рекорд по передачам в высшем дивизионе российского хоккея, ему также принадлежит рекорд по числу матчей в КХЛ (1042).

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.