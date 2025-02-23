Шипачев вторым в истории КХЛ забросил 300 шайб
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев забросил 300-ю шайбу в КХЛ, став всего вторым игроком в истории лиги после Сергея Мозякина, преодолевшим эту отметку.
Шипачев отличился в матче со «Спартаком» на 30-й минуте.
У Мозякина, завершившего карьеру в 2021 году, 419 голов.
В октябре Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, опередив Мозякина (928 очков), в декабре побил рекорд по передачам в высшем дивизионе российского хоккея, ему также принадлежит рекорд по числу матчей в КХЛ (1042).
Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.
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