Лидер СКА Кузнецов снова выбыл из-за проблем со здоровьем

Форвард петербургского клуба заболел. Из-за различных проблем нападающий в нынешнем сезоне пропустил 20 матчей СКА

Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард СКА Евгений Кузнецов пропустит ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака» из‑за острого респираторного заболевания. Об этом «Матч ТВ» сообщил главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля, начало в 19:30 мск.

«У него ОРВИ. Бывают вынужденные изменения в звеньях. Мы стараемся максимально стабилизировать состав к плей‑офф. А ведь стабильность — это признак мастерства. Но жизнь диктует свои правила, и мы вынуждены сделать изменения в звеньях с учетом болезни Кузнецова», — сказал Ротенберг.

В межсезонье 32-летний Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона», вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА на четыре года.

Форвард из-за различных проблем со здоровьем, в том числе сотрясения мозга, сыграл в 38 из 58 матчей СКА, набрав 37 (12+25) очков. Тем не менее он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров петербургского клуба.