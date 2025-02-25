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Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Дубае

Первая ракетка России в стартовом матче в двух сетах обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа, занимающего 46-ю строчку в рейтинге ATP
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: IMAGO / Juergen Hasenkopf / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

В первом матче 29-летний Медведев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа, 46-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Следующим соперником Медведева будет француз Джованни Мпетши Перрикар (29-й номер рейтинга ATP).

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Даниил Медведев

Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

Турнир в Дубае с призовым фондом более $3 млн завершится 1 марта.

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теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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