Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.
В первом матче 29-летний Медведев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа, 46-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
Следующим соперником Медведева будет француз Джованни Мпетши Перрикар (29-й номер рейтинга ATP).
Медведев занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.
Турнир в Дубае с призовым фондом более $3 млн завершится 1 марта.
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