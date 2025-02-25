Россиянин Сафиуллин упустил тройной матчбол и вылетел на старте турнира в Дубае

Россиянин Сафиуллин упустил тройной матчбол и вылетел с турнира в Дубае

Роман Сафиуллин выиграл первый сет у голландца Таллона Грикспора, во втором вел 3:1 и 5:4 (40:0), но в итоге проиграл на двух тай-брейках

Роман Сафиуллин (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

В первом круге 27-летний россиянин, который пробился в основную сетку через квалификацию, уступил голландцу Таллону Грикспору, 47-й ракетке мира, со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:7 (1:7).

Во втором сете россиянин вел 3:1 и 5:4 (40:0), упустив тройной матчбол.

Следующим соперником Грикспора станет победитель пары Иржи Легечка (Чехия) — Уго Умбер (Франция).

Сафиуллин является 72-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне он ни разу не смог преодолеть барьер первого круга на турнирах ATP.

Турнир в Дубае с призовым фондом более $3 млн завершится 1 марта.