Россиянин Сафиуллин упустил тройной матчбол и вылетел с турнира в Дубае
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.
В первом круге 27-летний россиянин, который пробился в основную сетку через квалификацию, уступил голландцу Таллону Грикспору, 47-й ракетке мира, со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:7 (1:7).
Во втором сете россиянин вел 3:1 и 5:4 (40:0), упустив тройной матчбол.
Следующим соперником Грикспора станет победитель пары Иржи Легечка (Чехия) — Уго Умбер (Франция).
Сафиуллин является 72-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне он ни разу не смог преодолеть барьер первого круга на турнирах ATP.
Турнир в Дубае с призовым фондом более $3 млн завершится 1 марта.
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