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Парагвайский новичок «Динамо» пожаловался на холодную погоду в Москве

Новичок «Динамо» Касерес пожаловался на погоду в Москве: губы сразу отморозил
Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес рассказал, что никогда не видел снега и такого мороза. По словам футболиста, он себе сразу отморозил губы
Хуан Касерес
Хуан Касерес (Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»)

Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес, который на прошлой неделе перешел в «Динамо», пожаловался в интервью «Спорт-Экспрессу» на холодную погоду в Москве.

«Мне «повезло» с погодой — прилетел в самые холодные дни. Губы сразу отморозил. Я никогда такого мороза не видел — минус 12! И снег тоже впервые. Для меня все это было удивительно», — сказал Касерес.

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«Динамо» объявило о переходе 24-летнего Касереса из аргентинского «Лануса» 19 февраля. Контракт рассчитан до декабря 2029 года.

«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».

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Футбол ФК Динамо Москва Хуан Касерес
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