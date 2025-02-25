Парагвайский новичок «Динамо» пожаловался на холодную погоду в Москве
Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес, который на прошлой неделе перешел в «Динамо», пожаловался в интервью «Спорт-Экспрессу» на холодную погоду в Москве.
«Мне «повезло» с погодой — прилетел в самые холодные дни. Губы сразу отморозил. Я никогда такого мороза не видел — минус 12! И снег тоже впервые. Для меня все это было удивительно», — сказал Касерес.
«Динамо» объявило о переходе 24-летнего Касереса из аргентинского «Лануса» 19 февраля. Контракт рассчитан до декабря 2029 года.
«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, уступая четыре очка лидирующему «Краснодару».
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