Футболист сборной Грузии перешел из «Динамо» в «Крылья Советов»

Полузащитник Лука Гагнидзе взят в аренду до конца сезона 2024/25

Лука Гагнидзе (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Грузинский полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе перешел в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте «бело-голубых».

21-летний футболист взят в аренду до конца сезона 2024/25.

Гагнидзе перешел в «Динамо» летом 2021 года, позднее играл в аренде в екатеринбургском «Урале» и польском «Ракуве». За основной состав московского клуба полузащитник провел 53 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

С молодежной сборной Грузии Гагнидзе принял участие в чемпионате Европы в 2023 году и помог ей выйти на Евро-2025, который пройдет в июне в Словакии. Также на его счету пять матчей в главной национальной команде страны.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке.